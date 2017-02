Sagra dei ricci 2017 a Buggerru

Si svolgerà nelle prime 4 domeniche di marzo a Buggerru, nel Sulcis-Iglesiente (nel sud ovest della Sardegna), la quarta edizione della Sagra dei ricci , dopo il grande successo dell’edizione 2016 con oltre 15 mila presenze.



Si rinnova l’appuntamento domenica 5, 12, 19, 26 marzo 2017 a Buggerru, la piccola Parigi sarda, con una kermesse ricca degli intensi profumi del mare – come la pasta ai ricci autoctoni del golfo del Leone, i tipici fritti di paranza, il carpaccio di tonno o il pesce spada locale , accompagnati da un bicchiere di vermentino e da una fetta di buon civraxiu, 400 mq al coperto e 400 posti a sedere nei grandi gazebo e dalla cucina organizzata nel porto.





Cosa fare e Buggerru e dintorni durante la Sagra dei Ricci

Domenica 5, 12, 19 , 26 marzo 2017 :





Camping Ortus de Mari

RISTORANTE " NATALINO" LA CALETTA Sarà possibile visitare gli immancabili stand di artigianato ed enograstronomici, il Museo del Minatore, la Villa Beni beni, la Galleria Henry, in convenzione le visite guidate al Tempio di Antas e siti di interesse a Fluminimaggiore.

Le escursioni sotto costa in gommone (low cost) e nelle valli dei minatori su mezzi off road (fuoristrada), a cavallo percorrendo i sentieri da Buggerru a Caladomenstica, i voli in tandem con il parapendio, la ciclo escursione.

Può essere anche il completamento ideale di una gita fuori porta che includa lungo il percorso il belvedere di Nebida, Porto Flavia (se aperto), la spiaggia di Cala Domestica o quella di Portixeddu.









Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

Pro loco Buggerru: Email: prolocobuggerru@virgilio.it – Cell: 3471196933 Massimiliano