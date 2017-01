Tradizionale appuntamento con "Dae Chentina in Chentina" a Florinas

Il countdown è ormai in dirittura d'arrivo e i cantinieri di Florinas sono pronti a dare vita ad una delle manifestazioni enogastronomiche più attese dell'anno: sabato 28 gennaio a partire dalle ore 18 si rinnova il tradizionale appuntamento con " Dae Chentina in Chentina" , la kermesse che celebra la tradizione vitivinicola del territorio, ne esalta anche le peculiarità culinarie e le specialità produttive.





Edizione numero quindici quella che sta per essere inaugurata dagli organizzatori dell'Associazione Culturale "Dioniso", in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'Associazione Culturale "Crew" di Via Roma 105 a Sassari che cura la comunicazione dell'evento per il terzo anno consecutivo.





Passione e costanza, oltre alla sempre crescente qualità dei vini presentati dai cantinieri sono la chiave del successo di questa manifestazione: nel corso di questi quindici anche i viticoltori amatoriali hanno affinato le tecniche di produzione, arrivando ad una standardizzazione e a maggiori qualità organolettiche del vino, così come sottolineato da enologi e sommelier di spessore.





A partire dall 18, sabato Florinas si vestirà di nuovi colori, profumi e suoni: oltre ai cantinieri, saranno allestiti stand lungo le vie più caratteristiche del paese, dove si potranno degustare le prelibatezze caratteristiche del posto, oltre ai prodotti tipici del territorio, come pane, dolci e olio, oltre naturalmente al vino.





Non potrà mancare l'intrattenimento, affidato quest'anno alle maschere tradizionali del carnevale sardo " Boes e Merdules " di Ottana , oltre alla musica del gruppo etnofolk "Sardos".

La tua attività qui I presupposti ci son tutti per raggiungere anche quest'anno i grandi numeri delle passate edizioni con circa cinque mila presenze in paese e oltre tremila ticket venduti.

Aspetto fondamentale anche per l'edizione numero quindici è il rispetto per l'ambiente: tutti i kit di stoviglie per la degustazione dei piatti tipici saranno in materiale totalmente compostabile.





Anche quest'anno è previsto un servizio navetta che collegherà Florinas con le città vicine, come Sassari e Alghero ed il servizio Taxi sarà a disposizione durante il corso della manifestazione.





Appuntamento, quindi, con la grande festa d'inverno del gusto sabato 28 gennaio dalle 18.