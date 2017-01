PromTourism Sardinia organizza un nuovo corso di Social Media Strategy a Olbia

Il percorso ha l’obiettivo di far recepire il processo di analisi e le dinamiche che stanno dietro allo sviluppo, pianificazione e gestione dei contenuti. Sarà oggetto del corso, anche, lo studio del target di riferimento e come gestire una community.



Hotel Li Cuncheddi**** ll 28 Gennaio 2017 a Olbia parte il Corso Social Media Strategy presso la sede di PromoTourism Sardinia, è un corso di livello intermedio rivolto a studenti universitari, aziende e professionisti dei social media e del web marketing in generale.Il percorso ha l’obiettivo di far recepire il processo di analisi e le dinamiche che stanno dietro allo sviluppo, pianificazione e gestione dei contenuti. Sarà oggetto del corso, anche, lo studio del target di riferimento e come gestire una community.Questi sono solo alcuni degli argomenti del corso che porteranno il partecipante ad acquisire conoscenze tecniche da applicare in un piano di azione per i social media di un’azienda.

L’ultimo sabato (18 Febbraio) sarà dedicato completamente all’esercitazione e presentazione del risultato.



Il Corso si svolgerà a Olbia, in quattro giornate di sabato, a partire dal 27 Gennaio fino al 18 Febbraio, presso la sede di PromoTourism Sardinia nella Torre 5 del Geovillage, via Ghana.



Le ore di formazione si svolgeranno la mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00, alle 10:45 ci sarà il coffee break. Durante lo svolgimento del percorso formativo sarà dedicato anche allo studio di casi concreti e confronto in aula.



Per info promotourismsardinia@gmail.com oppure 3492456184