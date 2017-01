Al Ripping Club di San Teodoro arriva come Guest Dj Bottai

Sabato 28 Gennaio al Ripping Club super serata con ospite il dj Bottai.Classe 1991, Bottai è un astro nascente della musica dance in Italia. Le sue release su Sosumi Records insieme a Simon De Jano, hanno attirato l’attenzione di Sebastian Ingrosso (ex membro degli Swedish House Mafia), tant’è vero che è stato inserito nella famiglia Refune, label dello stesso svedese. Ha remixato artisti del calibro di Benny Benassi, Otto Knows, The Bloody Beetroots e molti altri ancora, fino ad arrivare ai successi di “Loden”, “Uniform” e al remix di “Cool” di Alesso sempre su Refune.White AreaBottaiFabio EvenMatteo VerreVoice: AlexaInfo & prenotazioni 3408376975