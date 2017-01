Suoni d'acqua sui Sette Fratelli

L'acqua e la neve hanno arricchito i corsi d'acqua, che ora si presentano nella loro veste migliore.Camminare nel bosco significa anche ascoltare i suoni e, tra questi, quello dell'acqua, che ha un fascino speciale forse per la cronica carenza di questo elemento nella nostra Isola. La nostra escursione di domenica ci conduce ad ammirare una cascata "nascosta" nel cuore dell'"Oasi Castiadas-Sette Fratelli"; al termine raggiungeremo il Borgo di San Gregorio, dove, ospiti dell’Associazione Botteghe in piazza, in occasione della rassegna "pane, pasta e fantasia”, potremo rifocillarci godendo della consueta gradevole ospitalità.Partenza ore 8:30 fronte Museo del cervo, ingresso foresta Sette Fratelli.Auto propria, scarpe da trekking, acqua da bere.Lunghezza: circa 8 KmDislivello in salita: circa 400 mTempo: circa 4 ore Costo: € 20 a persona.Adesioni al 3489305607 entro le ore 20:00 di venerdì 27 gennaio