Favata e ceciata Tottubellese

Favata e Ceciata a scopo benefico per il recupero dei caseggiati ex Scuola Elementare e Materna della borgata di Tottubella .



La cena (su prenotazione) si terrà presso l' Ex Scuola Media in Piazza Orosei .





Costo adulti € 7,00 (vino e acqua compresi)

Gratis x Bambini sotto i 12 anni





Organizzato da:



- Comitato San Francesco

- ASD Tottubella Project

- Associazione Alfa1 Tottubella

- Associazione Culturale Santa Maria Regina



Contatti:



- Franco 3395716504

- Daniele 3353558219

- Mirella 360641084

- Giggino 3483043247