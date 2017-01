Trek sulle Cime dei Sette Fratelli

29 Gennaio Xtreme Point e Passu Lebiu propongono: un' escursione nel Parco dei 7 Fratelli.



Quando si osservano le vette delle montagne, il desiderio più comune è quello di arrivare sin là su.

Ammirando le cime dei Sette Fratelli, avete mai provato questa sensazione?



Questa volta, vi accompagneremo proprio lì in cima. Seguendo sentieri, mulattiere e torrenti arriveremo ad ammirare da vicino quelle creste, che viste all'orizzonte sembrano quasi inaccessibili, fino alla cima più alta di tutto il complesso, p.ta Sa Ceraxia, la aggireremo per poi ridiscendere all' interno di un bellissimo bosco di quercie e con un giro ad anello ci riporteremo al punto di partenza.



PUNTI DI INTERESSE: Parco regionale dei 7 Fratelli, creste 7 fratelli, vedute panoramiche, recinto dei cervi. La tua attività qui "ALLA SCOPERTA DI.."

ESCURSIONI SARDEGNA SEGRETA

LUNGHEZZA: circa 10 Km (A/R).

DISLIVELLO: circa 500 m.

DIFFICOLTA': E(Escursionistica); l'itinerario non presenta particolari difficoltà escursionistiche, sono comunque necessari allenamento e una buona forma fisica.



TEMPO DI PERCORRENZA: rientro in giornata EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, abbigliamento comodo, caldo, a strati; giacca impermeabile, eventuale cambio da lasciare in auto; pranzo al sacco, snacks, frutta, frutta secca, acqua



PUNTI DI RITROVO: ore 8:30 parcheggi Super store "Conad", via G. Marconi, Quartu Sant'Elena; -ore 9:15 Bar su Passu SS 125 Loc. S. Gregorio, Sinnai CA -differenti punti di incontro sono concordabili in sede di contatto telefonico.



MEZZO DI TRASPORTO: auto propria (Tempo di percorrenza in auto Quartu/parco 7 fratelli circa 30 minuti)

La proposta è soggetta alla partecipazione di un numero minimo partecipanti e potrà subire modifiche (orari, punti di incontro) per motivi organizzativi, logistici e climatici.



INFO E PRENOTAZIONI

MAIL: xtremepointsardinia@gmail.com o passulebiu@gmail.com

TEL: 3477607284 (anche whatsapp)



È POSSIBILE PRENOTARE FINO AL 27 GENNAIO



Le escursioni sono condotte da guide regolarmente iscritte al Registro RAS e all'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)-