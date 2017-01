Corso Truccabimbi a Sassari

Il Carnevale è il periodo ideale per mettere in pratica le tue capacità ed approfondire la tua passione per trasformarla in una professione! Torna il corso base di TruccaBimbi a cura di Birbetta Face Painting in collaborazione con Le Spille Sassari, domenica 19 febbraio 2017



CHI E' BIRBETTA FACE PAINTING: artista sassarese esperta di face e body painting, ha effettuato la sua formazione con artisti di fama nazionale e mondiale del calibro di Silvia Vitali, Matteo Arfanotti, Francesca Tariciotti, Andreia Gosio.

IL CORSO:

domenica 19 febbraio a Sassari, 8 ore intensive di teoria e pratica per apprendere le basi dell'arte del Face Painting anche noto come TruccaBimbi.

Il corso è adatto anche per chi non ha mai truccato, e nel prezzo è incluso un kit base da 12 colori del brand Diamond FX.

Durante il corso sarà possibile acquistare vari prodotti per il face painting.



PROGRAMMA DEL CORSO: - teoria del colore e tecniche di base - utilizzo e manutenzione di spugne e pennelli - miscelazione dei colori - tecniche di applicazione del glitter - impostazione di trucchi tra i più richiesti dai bambini (supereroi, mostri, principesse, animali, fiori etc a seconda del corso)



MODALITA' DI ISCRIZIONE: per prenotarsi è necessario inviare una mail a info@lespille.it o birbetta@outlook.it, chiamare o inviare un sms al 3403092828 (Le Spille) o al 3465196550 (Birbetta), o inviare infine un messaggio privato sulle nostre pagine Facebook.



COSTO DEL CORSO: 99 € incluso il kit didattico

ACCONTO E SALDO: l'iscrizione si considera effettiva al versamento dell'acconto di 50 €, che deve avvenire a mezzo bonifico bancario, PayPal o ricarica Postepay (i dati verranno comunicati in fase di iscrizione). Il saldo sarà versato in contanti all'organizzazione il giorno del corso.



IN CASO DI ANNULLAMENTO del corso per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per motivi dipendenti dall'organizzazione, la quota verrà interamente restituita.



IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE da parte del corsista, se comunicata tempestivamente all'organizzazione, sarà restituita la parte ECCEDENTE l'acconto versato.