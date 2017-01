"Menopausa...E adesso?": Incontro alle Messaggerie Sarde di Sassari

Menopausa... E adesso?

INCONTRO GRATUITO



Lunedì 30 gennaio 2017 ore 17:00 Messaggerie Sarde, Piazza Castello 11 - Sassari



La menopausa è un’età della vita della donna che richiede specifiche attenzioni: per garantire serenità e salute fisica e psicologica, anche l’alimentazione deve essere programmata tenendo in considerazione i fenomeni che si manifestano nell'organismo femminile. La tua attività qui ALTRESCURSIONI

Camping International Cristina

BLU SPORT La menopausa è un’età della vita della donna che richiede specifiche attenzioni: per garantire serenità e salute fisica e psicologica, anche l’alimentazione deve essere programmata tenendo in considerazione i fenomeni che si manifestano nell'organismo femminile.





Lunedì 30 gennaio a partire dalle 17:00 le Messaggerie Sarde ospiteranno l'incontro a cura di NaturHouse Sassari con la Dott.ssa Teresita Padula .



Sarà il secondo appuntamento del ciclo “La strada per il BenEssere” , e parleremo insieme di alimentazione e menopausa con consigli pratici e un momento di confronto. Sarà con noi anche la consulente nutrizionista di NaturHouse.



La Dott.ssa Padula è specializzanda in Psicologia Clinica. In particolar modo ha esperienza e formazione nell'ambito dei disturbi alimentari. L’incontro è ad ingresso libero e non richiede prenotazione.