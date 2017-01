Visita guidata e notturna all'interno delle antiche mura del Castello San Michele e alla Mostra grafica curata da Casa Falconieri che espone le incisioni del Premio Carnello .



Unitamente al percorso di Visita i partecipanti potranno degustare una selezione di 4 Vini della Azienda Vitivinicola di Pietro Lilliu in abbinamento ad una selezione di prodotti tipici .

L' associazione Exclusive Sardinia presenta: Castello diVino a Cagliari, Venerdì 3 febbraio alle 20:30.Visita guidata e notturna all'interno delle antiche mura del Castello San Michele e alla Mostra grafica curata da Casa Falconieri che espone le incisioni del Premio Carnello.





L'evento è rivolto a tutti gli amanti del buon vino, delle tradizioni e della cultura. Il visitatore potrà degustare vini diversi accompagnati da sapori della tradizione locale; "Castello diVino" sarà realizzato come un percorso itinerante all'interno del Castello , che darà la possibilità al visitatore di apprezzare e degustare vini veri e prodotti tipici della tradizione, visitare le antiche mura del castello attraverso la visita guidata. Un appuntamento alla scoperta degli spazi storici della città e della produzione eno-gastronomica isolana.



Una visita della Cagliari storica unitamente alla scoperta dell'enogastronomia, è un’esperienza che cambia decisamente il modo di vedere la città e che meglio di qualunque altra visita guidata fa comprendere il passato e la storia di questa affascinante e suggestiva città. È dunque una manifestazione "leggera" che coniuga l'elemento storico dello spazio visitato, ad una intrigante chiacchierata con i partecipanti.





Produttore: Pietro Lilliu

Vini in degustazione : Pantumas, Presciu, Biazzu, Mendula .

Qualche cenno sull'Azienda Lilliu : si trova nell’agro di Ussaramanna a circa 4 KM. dal paese, la zona è la Marmilla centrale tra la Giara di Gesturi (che troviamo in fronte alla vigna) e la Giara di Siddi . I 4 ettari di terra sono coltivati a vite ormai da 15 anni con una prevalenza delle varietà di uva cannonau e bovale. In piccole quantità abbiamo anche cabernet, merlot, sirah e malvasia di Cagliari. L’esposizione della vigna è est-ovest in leggero declivio, mentre la composizione del terreno è un disfacimento marneo- basaltico. Nel possedimento vengono anche coltivati ulivi (1/2 ettaro), seminativo / ortivo a rotazione (1 ettaro). Poiché riteniamo che la terra sia da rispettare come una Madre, nel nostro percorso di agricoltori abbiamo ricercato il modo migliore per collaborare con la natura, dopo aver capito quale è il suo funzionamento. La natura ha un suo equilibrio e noi possiamo scegliere se comprometterlo al solo fine di trarne profitto oppure non intaccarlo collaborando con essa in modo da permettere alla terra di rigenerarsi e trarne così i maggiori benefici. Il concetto storico-filosofico che ci piace ripetere è che siamo fatti di quello che mangiamo, per cui se costringiamo la natura a rompere il suo equilibrio e sfruttiamo la terra in maniera indiscriminata otterremo come unico risultato un notevole impoverimento di quelle sostanze che la natura produce autonomamente , con una ricaduta significativa sulla nostra alimentazione. Il nostro cammino ci ha portato in un primo tempo anche all’agricoltura biologica, ma ricerche sul campo e studi chimici ci hanno confermato che il metodo sinergico che adottiamo ormai da 6 anni è di gran lunga il più valido e ci consente di produrre uve di eccellente qualità che danno un vino autentico e di grande emozione. Anche il lavoro che svolgiamo in cantina è interamente improntato a questo tipo di approccio: evitare di intaccare quanto ottenuto in vigna cercando una forma di collaborazione meno invasiva ma altamente tecnologica in modo che il nostro prodotto sia sano e chimicamente ineccepibile. Per noi, infatti, è fondamentale che il cliente abbia la totale sicurezza di portare a casa una bottiglia di ottima qualità e che non abbia difetti. Ci teniamo a sottolineare quest’ultimo aspetto perché ci discostiamo totalmente dalla “moda dei vini naturali” o presunti tali: le analisi testimoniano come il nostro vino non abbia alcun residuo chimico. Il vino non è un prodotto naturale, se così fosse scorrerebbe in campagna sgorgando da una fonte , ma è stato l’uomo che fin dai tempi più remoti , soprattutto in Sardegna, si è dedicato alla coltivazione e alla cura della vite per creare una bevanda immancabile nelle nostre tavole. Il nostro progetto di lavoro è basato sulla ricerca continua del miglior metodo per collaborare con la terra e generare contemporaneamente salute e tutela dell’ambiente. Avendo la fortuna di essere nati e cresciuti in Sardegna, ci rendiamo conto di quale ricchezza ci circonda e di quanto troppo spesso sia sottovalutata e non valorizzata. I nostri vini hanno la capacità di emozionare perché con questo intento noi gli produciamo e vogliamo che vengano pensati come un alimento che deve dare soddisfazione e benessere. La nostra produzione è di circa 20.000 bottiglie all’anno su un totale di cinque referenze di vini, tutte diverse tra loro. Questo perché siamo produttori di vino e non semplici commercianti che mirano solo al profitto. Non acquistiamo uve, mosti o altre preparazioni ma lavoriamo solo le nostre uve in modo da essere certi che il lavoro fatto in vigna non venga compromesso in alcun modo. CIT: Strade del Vino



Evento su prenotazione

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE LE 16:00 DEL Mercoledì 1 Febbraio .

Posti Disponibili: 65 (Consigliamo la prenotazione entro mercoledì - giovedì vista la numerosa richiesta per i nostri appuntamenti)

Per ulteriori informazioni potete contattare il seguente numero: 3470003988

Responsabile iniziativa e ideatore evento : Michele Puddu

Costo : 26€ a persona