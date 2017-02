A Olbia Corso di Web Marketing Turistico

La tua attività qui NAUTIART DI ANGIONI CLAUDIO

Hotel Moderno*** Sabato 11 Febbraio 2017 | GeoVillage Hotel - Olbia, Sardegna, Italia Scopri come guadagnare di più incrementando i tuoi Clienti, fidelizzandoli e disintermediandoti dalle O.T.A. online travel agencies grazie al web marketing Questo corso di web marketing è in programma anche a Sassari e a Cagliari. - Quanti posti per questo corso? - Corso riservato a un massimo di 20 partecipanti, per permettere un elevato apprendimento e il confronto col docente - Dove - Perfetto per gli operatori turistici del nord ovest Sardegna, si svolgerà in aula a Olbia in Italia presso il GeoVillage Convention Resort, Circonvallazione Nord direzione Golfo Aranci - A Chi è rivolto questo corso ? - → A imprenditori/titolari e dipendenti di strutture ricettive (hotel, residence, B&B, ristoranti, affitta-camere) → A operatori turistici (guide turistiche e ambientali, agenzia di viaggi) → A studenti e privati che vogliono arricchire il proprio curriculum e le loro conoscenze con competenze oggi sempre più richieste dal mercato e per porre le basi della professione di web marketing manager per il turismo.

- EcommerceAgency.it, la nostra azienda - La 1°e unica azienda in Sardegna specializzata nella formazione in web marketing ed e-commerce. - Chi terrà questo corso? - Dott. Giovanni Pinna consulente, formatore e imprenditore. Oltre 10 anni di esperienza come consulente in campo e-commerce & web marketing. [Cosa apprenderai? Ecco alcuni degli obiettivi che potrai conseguire:] - Il giusto mix per usare al meglio i canali del web marketing turistico per una promozione efficace del tuo brand e ridurre la dipendenza dalle O.T.A. - I social networks, quali e come impiegarli al meglio per la tua struttura ricettiva - Google da My Business ad Adwords - Azioni e strategie di up-selling e cross-selling per incrementare il fatturato - Come gestire i feedbacks e l'online brand reputation Programma del corso in aula di 7 ore circa: 1. Presentazione e introduzione 2. Che cosa sono le O.T.A. 3. Panoramica sul turismo on-line (Booking, Expedia, Tripadvisor, ...) 4. Online brand reputation, strumenti utili e quando assumere un addetto 5. perchè formare un esperto aziendale invece di affidarsi in outsourcing ad una agenzia 6. come gestire i feedbacks positivi e negativi 7. Google Adwords, Google Mybusiness, Google Alert 8. social networks, quali sono più adatti 9. assistenza clienti via social 10. Instagram per strutture ricettive e alcuni casi studio interessanti 11. Facebook per strutture ricettive 12. gestione fanpage e Facebook advertising 13. Remarketing con Facebook e Google Adwords, cos'è e perchè ti è utile 14. Google plus, Pinterest, Flickr 15. Youtube per il tuo hotel o ristorante 16. Twitter come può servire al nostro business 17. Linkedin, quando e come impiegarlo 18. Sito web efficace: dal mobile friendly alla usability 19. S.E.O. search engine optimization per il turismo 20. Email marketing per il turismo 21. Strategie di prezzo VS contro strategie di fidelizazione 22. Come analizzare il proprio target 23. Consigli e tecniche per disintermiarsi dalle O.T.A. 24. Come individuare la propria nicchia a come differenziarsi dalla massa 25. Foto, menù e geolocalizzazione: come coinvolgere il cliente? 26. Eventi e libri interessanti per approfondire 27. Conclusioni, riepilogo e feedbacks Con l'acquisto del corso avrai: > 7 ore circa di formazione intensiva > Attestato di frequenza nominativo da inserire nel tuo curriculum > Slides e-book con il materiale didattico in PDF > Iscrizione al gruppo Facebook riservato ai nostri corsisti per proseguire l'apprendimento e l'aggiornamento Hai dubbi o vuoi maggiori informazioni? Scrivici via WhatsApp o chiamaci al nostro Servizio Clienti 340/0055565, contattaci via email a ecommerceagency@yahoo.it o sulla nostra pagina Facebook http://www.facebook.com/ecommerceagency.it COSTO DI PARTECIPAZIONE Prezzi esenti IVA, includono rivalsa INPS e bollo. Euro 109,00 solo fino al 10/01/2017 [+commissione di servizio in caso di pagamento con EventBrite] Euro 129,00 dal 11/01/2017 al 03/02/2017 [+commissione di servizio in caso di pagamento con EventBrite] Euro 159,00 dal 04/02/2017 al 06/02/2017 [+commissione di servizio in caso di pagamento con EventBrite] - ISCRIZIONE AL CORSO - Iscriviti tramite il pannello seguente via EventBrite, seleziona la quantità e procedi al pagamento con carta di credito o prepagata in sicurezza. Oppure puoi iscriverti pagando con bonifico bancario contattandoci: http://www.ecommerceagency.it/corso-di-web-marketing-turistico-a-olbia.html