A Cagliari The Caribeasts con il Caribbean Music Live Show

"The Caribeasts" è il risultato della collaborazione tra due musicisti dediti a tutti i generi musicali dei caraibi con interazioni tipiche del jazz. Da questo connubio si è coniato il termine " Caribbean Jazz " o, più semplicemente " Jazz Caraibico ".



Le parole " The Caribeasts" hanno più di un significato, potendo tradursi come "I Caribisti" ovvero coloro che si occupano della musica caraibica, può significare anche l'unione delle parole Caribe + Beasts , ovvero le bestie dei caraibi . La tua attività qui NAUTICA SERVIZI

B&B Casa Emanuela

CASE VACANZA STAMPAXI è il risultato della collaborazione tra due musicisti dediti a tutti i generi musicali dei caraibi con interazioni tipiche del jazz. Da questo connubio si è coniato il termine "" o, più semplicemente "".Le parole "hanno più di un significato, potendo tradursi come "I Caribisti" ovvero coloro che si occupano della musica caraibica, può significare anche l'unione delle parole, ovvero

La sua etimologia può anche derivare da Caribe + East , ovvero concernente qualcosa a est dei caraibi, oppure "isola caraibica a est dei caraibi", in questo caso la Sardegna . Il duo "The Caribeasts" è composto da Michele Sestu al pianoforte e Stefano Di Carlo alle percussioni. Entrambi musicisti di esperienza che hanno portato tangibili innovazioni nelle tecniche strumentali concernenti i generi musicali del loro repertorio, in modo da ottenere un suono ricco di parti poliritmiche e dalle armonie tipicamente caraibiche.



Lo spettacolo dei The Caribeasts è composto al 100% da repertorio originale, nessuna cover è ammessa.



Info&prenotazioni 3479389791 3425163268 info@bflat.it



Appuntamento al Bflat di Cagliari, in via Procida 13, il 5 Marzo 2017 dalle ore 19.00.