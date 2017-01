"Giorno della Memoria 2017" ad Elmas

Sabato, 28 gennaio 2017

Il Comune di Elmas in collaborazione con Equilibri - Circolo dei Lettori di Elmas organizza e promuove IL GIORNO DELLA MEMORIA- ore 18.00ELMAS- Teatro Comunale- Via Goldoni, 3“L’INDIFFERENZA DI IERI E DI OGGI” - LA NECESSITÀ DELLO SGUARDO, DA AUSCHWITZ AL DARFOUR - incontro con DANIELA PADOANcurato da Daniela Padoan per Rai3 (La grande storia)- Cornelia Toelgyes, attivista per i Diritti Umani e giornalista di AfricaExPress- Roberto Concu, Direttivo di Equilibri, Circolo dei Lettori di Elmas, da anni si occupa di razzismo e dei totalitarismi del Novecento, con particolare attenzione alla testimonianza delle dittature e alle pratiche di resistenza femminile ai regimi.•Come una rana d’inverno - Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz, Bompiani 2004;•Le pazze - Un incontro con le Madri di Plaza de Mayo, Bompiani 2005;•Razzismo e noismo - Le declinazioni del noi e l’esclusione dell’altro, con il genetista Luca Luigi Cavalli-Sforza, Einaudi 2013.