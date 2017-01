Trekking da Pozzo Sella a Piazza Sella

Partenza per le 9:00 dal villaggio di Monteponi, in corrispondenza della chiesa di Santa Barbara e della galleria Villamarina, si sale rapidamente per raggiungere gli scavi a cielo aperto Is Cungiaus. Lasciato lo scavo si riscende per immettersi nella macchia a leccio e corbezzolo che porterà verso Monte Casula, dopo aver osservato diversi forni di calcinazioni individuabili nel sentiero.

SICLUS ESCURSIONI E VISITE GUIDATE Bellissimo Trekking lungo la storia mineraria Iglesiente arricchito da importanze archeologiche e storiche, come il passaggio sul sito di Monte Casula e l'arrivo alle mura pisane e al centro storico di Iglesias.Partenza per le 9:00 dal villaggio diin corrispondenza della chiesa di Santa Barbara e della galleria Villamarina, si sale rapidamente per raggiungere gli scavi a cielo apertoLasciato lo scavo si riscende per immettersi nella macchia a leccio e corbezzolo che porterà verso Monte Casula, dopo aver osservato diversi forni di calcinazioni individuabili nel sentiero.In cima al monte visiteremo un importante sito archeologico, risalente al neolitico che testimonia i primi insediamenti Iglesienti.

Proseguendo verso il Buon Cammino, discenderemo per qualche chilometro, dentro una lecceta, per poi risalire verso il una colle di Buon Cammino, da cui osserveremo dall'alto l'abitato di Iglesias. Lasceremo il colle e velocemtente raggiungeremo le mura e il centro storico di Iglesias per terminare in Piazza Sella.



PUNTI DI INTERESSE:

Area Mineraria di Monteponi con l'Ex officina Pozzo Sella, scavi di Is Cungiaus, sito archeologico di Monte Casula, chiesa di Buon Cammino, centro storico di Iglesias.



Ritrovo: ore 8:30 presso piazzale chiesa di Monteponi

Partenza: ore 9:00 Informazioni tecniche

Durata percorso: 5 h circa; Dislivello in salita: + 400 metri; Lunghezza percorso: 9 km circa, solo andata

Presenza di acqua/sorgenti: no

Presenza di rifugi/servizi: no

Pranzo al sacco



Livello di difficoltà: Media, rivolto ad escursionisti allenati (E);

Attrezzatura: scarponi da trekking;

Consigli alimentari: Evitare di appesantire lo stomaco assumendo dei cibi che determinerebbero una lenta digestione e ridurrebbero l’efficienza fisica. Da evitare l’assunzione di bevande alcoliche.

Indispensabile una buona scorta d’acqua (2 litri ameno) e/o integratori energetico-salini;



Norme di comportamento: Ogni componente del gruppo durante l’escursione starà sempre dietro il Direttore di Escursione e ne dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni.



Costi: 12 euro a persone

Gruppi dai 5-9 partecipanti: 10 euro a persone

Gruppi sopra 10 partecipanti: 8 euro a persona

I Bambini sotto i 12 anni non pagano



Per info e prenotazioni:



Alessio Piras

Mobile: +39 334 2105 474



Gianluca Fonnesu

Mobile: +39 320 9438 093



Office: + 39 0781 1865860

E-mail: info@cooperativasantamargherita.com