Visita a Monte d'Accoddi e Necropoli di Su Crucifissu Mannu

DESCRIZIONE



In questa giornata nell' area tra Porto Torres e Sassari faremo un salto indietro nel tempo fino al Neolitico, visitando il luogo sacro più imponente che che gli abitanti della Sardegna di allora ci hanno lasciato in eredità.

Monte d'Accoddi , un edificio unico in Europa e nel Mediterraneo Occidentale, che trova confronti formali e concettuali con le ziqquarat della Mesopotamia.

VERTEX

Il maestoso tempio, o altare a terrazza di, un edificio unico in Europa e nel Mediterraneo Occidentale, che trova confronti formali e concettuali con le ziqquarat della Mesopotamia.





Nel pomeriggio visiteremo poi la vicina necropoli di Su Crucifissu Mannu , contemporanea al sito di Monte d’Accoddi, e parleremo delle pratiche funerarie e delle concezioni relative all'aldilà e al ciclo vita-morte-rinascita secondo quanto ci è possibile ipotizzare in base alle testimonianze archeologiche, in particolare i rituali e le rappresentazioni simboliche presenti nelle tombe.





PROGRAMMA:



- Mattina: Visita dell'area archeologica di Monte d'Accoddi

- Pomeriggio: Visita della Necropoli di Su Crucifissu Mannu





INFORMAZIONI UTILI:



Questo tipo di escursione è adatto a tutti, adulti e bambini



Prezzo : Adulti 15€, Bambini (0-12 anni) GRATIS

Luogo di ritrovo : Parcheggio sito archeologico di Monte d'Accoddi, Porto Torres

Orario di ritrovo : 10:00

Orario di partenza : 10:30

Durata : circa 6 ore





ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:

Abiti comodi, adeguati al clima per passare una giornata all'aperto

Pranzo: al sacco, a cura dei partecipanti. Si raccomanda vivamente di portare con se il pranzo ed un adeguata scorta d'acqua in quanto non incontreremo punti di ristoro durante l'escursione.





IMPORTANTE:

Gli spostamenti saranno con auto propria o car sharing (qualora si avesse bisogno di un passaggio, siete pregati di comunicarcelo via mail a customercare@escursi.com dopo la prenotazione, in modo di combinare i posti in auto)