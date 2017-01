Mtb - ArcheoBike "I Nuraghi del Marghine"

Domenica 29 gennaio 2017





Come ultimo appuntamento del mese di Gennaio, proponiamo un classico e collaudato giro Archeo-Bike nella regione del Marghine.

In sella alle nostre bike visiteremo quest'area della Sardegna centrale tra le più ricche di monumenti risalenti all'epoca nuragica e prenuragica.

La base di partenza ed arrivo è il centro abitato di Borore, paese posto sulla S.S. 131. Attraverseremo i territori di Borore, Birori, Bortigali, Dualchi, vedremo e visiteremo numerose emergenze archeologiche, come i nuraghes Imbertighe, Toscono, Porcarzos, Ponte, Miuddu e una serie di importanti tombe di giganti e betili sparsi ovunque tra le tanche dell’altopiano basaltico.

Soci coordinatori: Alessandro e Gianni.

NOTE TECNICHE :

Il giro di media difficoltà, si sviluppa ad anello per poco più di 30 km, su facili falsopiani, si pedalerà in gran parte su strade secondarie con fondo in asfalto e comode sterrate dal fondo regolare.