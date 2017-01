Escursione da Porto Ferro a Torre del Porticciolo

Ajò Trekk

sentiero da Porto Ferro sino alla torre della baia del Porticciolo

Prima escursione del 2017 per: si torna sul mare con una bella escursione sulUn percorso che segue la costa tre la macchia mediterranea e il susseguirsi di cale e panorami sul mare.Un'altra uscita di Ajò Trekk da non mancare.Come sempre vi invitiamo a leggere con attenzione la scheda dell'escursione.Per altre curiosità o informazioni utilizzate i contatti indicati all'interno.Appuntamento Domenica 22 Gennaio a partire dalle 8.30 (per chi vuole partire dal punto di ritrovo Bar Sa Ferula a Lu Bagnu).