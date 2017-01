Trekking alla Cascate del Montiferru

Domenica 22 Gennaio Kena Lakanas Escursioni propone un trekking alle Cascate del Montiferru .





Le cascate saranno almeno due, se le strade saranno pienamente agibili, come è probabile, se ne potrà ammirare una terza in prossimità dei rilievi più alti. Oltre ai paesaggi fluviali, si percorreranno alcuni brevi tratti di bosco, e si visiterà una cascata pittoresca di una quindicina di metri.

Oltre alle cascate, se resterà tempo, si potrà ammirare un albero superbo, millenario, dal fusto ragguardevole di circa 9 metri di circonferenza.





Partenza ore 8.40 ENI via Budapest a SS.





Un paio di cascate sono in prossimità delle auto e si raggiungeranno percorrendo delle sterrate panoramiche. Un'altra cascata si potrà visitare invece compiendo un minitrek di circa 3 ore appena in tutto. Occorre attenzione fra le roccette in prossimità delle cascate, l'impegno fisico invece è molto modesto: i dislivelli sono modesti come pure la distanza percorsa. Brevissimo tratto esplorativo.





Occorre maturare la consapevolezza che quando si decide di camminare, fra una foto ed una pausa, occorre un ritmo adeguato, differente dalla passeggiata confabulante, che rischia di far accumulare spiacevoli ritardi al gruppo e sfavorire, magari, il rispetto di tutte le tappe dell'itinerario.



Per le difficoltà comunque contattare a voce se avete dubbi.

In una brevissima parte dovrete semplicemente attendere la guida affinché controlli il percorso più idoneo.





Quota adesione: 10 euro





Info e prenotazioni solo via cell , anche whats up, 3405898501 Graziano









Alcune raccomandazioni





Richiedere la tessera prima se non tesserati. Le scarpe da trekking sono indispensabili.

Non allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione durante il trek.

Possibilmente è meglio partire assieme.

Il ritorno- considerate le diverse esigenze- è a vostra scelta.

Il trek s'intende terminato una volta giunti alle macchine.

E' utile avere un cambio di riserva da lasciare in macchina quando c'è rischio di pioggia.

Prenotare meglio entro il venerdi sera.

Almeno 12 partecipanti.