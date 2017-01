Racconti dei falò di Sant'Antonio a Nuoro

Gosos de frama s'iscuru ispantan de ruju: Racconti dei falò di Sant'Antonio



Giovedì 19 gennaio 2017, le immagini e i racconti di Franco Stefano Ruju ritornano all'ExMè | Nobel '26 per parlarci dei falò di San'Antonio.



Il fotografo nuorese, appassionato studioso di etnografia sarda, già ospite in passato del caffè letterario Nobel '26 per far vivere con parole in limba e suggestive istantanee provenienti dal suo archivio privato, gli eventi legati alla Settimana Santa e al Carnevale, propone questa volta un viaggio culturale ed emozionale dentro l'antichissima tradizione dei fuochi di Sant'Antonio .





L'evento avrà inizio alle ore 20:00 nella sala convegni dell'ExMè, in piazza Mameli a Nuoro.