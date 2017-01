Cena Solidale a Norbello

Centro Servizi Sociali - Gruppo Storico Medievale e le Associazioni locali che hanno aderito: Pro Loco, Consulta Giovanile, Ass. Pariglianti, Ass. Polisportiva, Ass. Carabinieri, Ass. Castel di Sella, Coro Carmina et Cantores , promuovono una cena solidale e una serata di incontro con i migranti ospiti del Campeggio Nuragheruiu Norbello . La tua attività qui Con lo spirito di accoglienza che, da sempre, caratterizza la comunità norbellese, ile le Associazioni locali che hanno aderito:, promuovono unae una serata di incontro con i





L'iniziativa è prevista per sabato 11 febbraio 2017 a partire dalle 19.00 , presso i locali del C.S.S. nella Piazza del Popolo. La serata sarà allietata da gruppi musicali e da un suonatore di ballo sardo. La partecipazione è libera ma subordinata a prenotazione obbligatoria, sino ad esaurimento dei posti disponibili.



La quota a persona è di € 15.00, per i ragazzi sino ai 15 anni la quota è di € 10.00.



Per info e prenotazioni contattare i numeri 3480683840 - 3467315194