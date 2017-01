A Sassari il Convegno "Rischi naturali e antropici: Etica della Comunicazione"

Un approccio legato alla comunicazione alleata della Pubblica Amministrazione sarà il tema centrale dell’incontro di Comunicare l’Ambiente dal titolo "Rischi Naturali e Antropici: etica della comunicazione".



GIOIELLERIA PIRINO Maria Antonietta Era, Brunilde Giacchi e dal chimico e filosofo Riccardo Mansani.





La giornalista Lisa Benvenuto affronterà il tema della Comunicazione ambientale quale strumento, imprescindibile per legge, delle Pubbliche Amministrazioni, valutandone opportunità e prospettive. Illustrerà alcune importanti campagne di comunicazione, a supporto di diversi temi e rivolte a diversi target. Evidenziando peso e importanza degli strumenti utilizzati e le modalità con cui, ciascuno di noi, può supportare e cogliere le opportunità legate ad uno sviluppo sostenibile.



Non poteva mancare ingegnere ambientalista, in questa occasione nella persona di Graziano Mura per affrontare gli effetti sull'ambiente di piani e progetti, facendo cenni a strumenti ineludibili quali sono le procedure di valutazione ambientale.

Saranno descritti sinteticamente i vari passaggi burocratici e le tipologie di opere che sono soggette di piani (VAS) e progetti (VIA), saranno trattari casi eclatanti, recentemente finite sui quotidiani, come l'ampliamento dell'inceneritore di Macomer e il progetto di Saras delle trivellazioni ad Arborea, dissertando sugli aspetti tecnici più controversi che sono emersi durante l'iter. Intervento del filosofo e imprenditore agricolo, Gianfranco Rosa, servirà a fornire attraverso la lente della filosofia, spunti critici sia specifici che generali, sul rapporto schizofrenico tra gli umani e il paesaggio.



Per raccontarci de l’animale uomo e l’ambiente e i volti di una curiosa convivenza, non utilizzerà la filosofia o il citare filosofi per tediare gli ascoltatori, piuttosto tenterà di rendere comprensibile e gradevole l’incontro, mirando più che altro a che se ne ricavi qualche riflessione importante da condividere con gli studenti delle classi serali dell’Istituto Tecnico Angioy di Sassari che grazie alla disponibilità delle docenti Laura Lanza e Maria Rita Piras potranno seguire la lezione che da questo appuntamento di un progetto vasto avviato lo scorso ottobre, può offrire integrandosi con il lavoro svolto in aula.



Grazie al Patrocinio del Comune e della Provincia di Sassari, e l’impegno del Laboratorio dei Saperi, sorto oramai da due anni all’interno di Ma…donne, sarà possibile anche la collaborazione con il Conservatorio L. Canepa di Sassari, il quale seguendo il progetto di alternanza scuola-lavoro, offrirà agli allievi una occasione singolare per sperimentare il palcoscenico.



Inizierà il quintetto di fiati la Rosa dei Venti , composto da Federico Sanna, Alessandro Paddeu, Fabio Delogu, Claudio Lambroni e Mattia Ximenes, coordinati dalla professoressa Carmelita Scano, per decisione del collegio docenti guidati dal direttore Antonio Ligios.



A cominciare da questo appuntamento ad ospitare la manifestazione sarà l’Auditorium del Carmelo di Sassari con ingresso da viale Umberto a partire dalle ore 18.