Dente live a Sassari

DENTE Live At The Hor - The House of Rock





Giuseppe Peveri alias Dente , nasce a Fidenza (PR) nel 1976. Poco più che adolescente, Dente intraprende la sua avventura musicale come chitarrista dei Quic, passando per la band La Spina (con due album all'attivo), per poi intraprendere la carriera solista nel 2006.



Dente ad oggi è uno dei più apprezzati cantautori italiani, un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati.



" Canzoni per metà " (Pastiglie/Sony Music Entertainment) è il nuovo album di Dente, disponibile dal 7 ottobre 2016.





CONTRIBUTO ASSOCIATIVO/ARTISTICO 12€

Prevendite disponibili presso:

The Hor Club - Piazza Mazzotti 1/b Sassari

London Calling - Via Tempio 14/c Sassari





ingresso riservato ai soci CSEN