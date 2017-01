Alla Biblioteca Civica di Olbia la presentazione del libro "Dal Salar de Uyuni al Vòlcan Tunupa"

"Dal Salar de Uyuni al Vòlcan Tunupa" è il diario di una spedizione alpinistica nelle Ande Boliviane, dove l'autore,Ernesto Macera Mascitelli, insieme ad una amica, Patrizia Sauli, hanno attraversato in totale autosufficienza con un carretto ciascuno, il più alto ed esteso lago salato al mondo (3800 mt di quota ed un'estensione di 12000 Kmq), hanno sfidato il gelido inverno andino ed in tempi record hanno impiegato 4 giorni e mezzo per percorrere la distanza più lunga, 180 Km.Al termine della traversata, l'autore è salito sulla diretta di un vulcano , il Tunupa, partendo da un villaggio posto a 3500 mt ed in solo 10 ore è riuscito a salire e scendere da questo vulcano alto 5432 Mt.Scopo della spedizione è quello di raccogliere fondi da destinare al " Proyecto Don Bosco" dei Salesiani e del VIS Internazionale che operano in Bolivia, ed è finalizzato alla gestione di sei case di accoglienza per bambini ed adolescenti in stato di abbandono.Anche una parte del ricavato della vendita del libro sarà destinato al "Proyecto Don Bosco".Dopo la presentazione verrà proiettato un breve filmato della spedizione e dei Centri accoglienza del Don Bosco a Santa Cruz de la Sierra.