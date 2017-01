Pullman da Cagliari al Parco Oasi Donnertei di Fonni

Arrivano le prime nevicate è come comunicato dal comune di Fonni quest'anno l'impianto di Bruncuspina resterà chiuso per lavori per tutta la stagione, ma non volendo perdere l'occasione di vedere le nostre montagne imbiancate abbiamo organizzato una bellissima giornata all'interno del Parco Oasi Donnortei di Fonni, dove ci accoglierà la guida del Parco per un'escursione all'interno dell'Oasi (garantita anche in caso tanta neve), per illustrarci la flora e la fauna del Gennargentu e dove sarà possibile avvicinare daini, cinghiali e cervi.

Programma

07:00



07:15

10:30

10:45

13:00

Ore 18:00

Per informazioni:

Pagina facebook:

Dopo l'escursione ci accoglieranno nell'Agriturismo Parco Donnortei per un ricco e prelibato pranzo, nel pomeriggio sperando in una generosa nevicata tutti a giocare sulla neve nel parco, in serata rientro ai luoghi di partenza.Appuntamento in Piazza dei CentomilaPartenza per FonniArrivo al Parco Oasi Donnortei, incontro con la guida, aperitivo di benvenutoEscursione guidata all'interno dell'Oasi, dove sarà possibile avvicinare cervi, daini e cinghiali e conoscere la flora e la fauna del GennargentuCirca, pranzo in all'Agriturismo Parco Donnortei con il seguente menù:Antipasti: Verdure Grigliate, Formaggio spalmabile della casa, Cipolline in Agrodolce, Prosciutto, Pancetta, Salsiccia, Olive, In periodo di mungitura Ricotta o Vrue, Antipasto di carne freddo di maialetto o di selvaggina della casa.Primi: Ravioli, Gnocchetti al ragù Secondi: Carne di Porcetto allo spiedo, Contorno di verdure fresche, Contorno di patate al verde o al forno, Formaggio Dessert: Sevadas col miele o con lo zucchero Frutta Bibite: Acqua e Vino a tavola, Caffè, Digestivo (Acquavite e Mirto)Le bibite extra quali: birra, coca, aranciata etc hanno un costo di €2,00 cadaunaNel pomeriggio se come da previsioni troveremo la neve, tempo libero per giocare nel parco.Partenza per CagliariOFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIAContributo di partecipazione - 59€Se vuoi partecipare ma non sei ancora socio scarica il modulo qui: MODULO SOCIO: Contributo di partecipazione per i nuovi soci -60€**(**contributo incluso di tesseramento senza copertura assicurativa).Per partecipare alle nostre escursioni, visite guidate e serate organizzate, è necessario scaricare e compilare il modulo socio ed eventualmente quello minori ed inviarli compilati e firmati a: infobuysardinia@gmail.com ameno 24 ore prima dell'evento o consegnarli alla guida il giorno dell'escursione.È necessaria la prenotazione e il pagamento anticipato del contributo di partecipazione.Modalità di pagamento: vedi alla pagina Pagamenti infobuysardinia@gmail.com 3336749958@buysardinia