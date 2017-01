Domenica 22 Gennaio allo Stadio Bruno Nespoli, alle ore 14:30 l'Olbia Calcio sarà impegnata nello scontro con il Pontedera valido per la 22^ giornata del campionato di Lega Pro.I Bianchi sono chiamati al riscatto dopo l'ultima sconfitta in casa contro il Renate, per dare ossigeno e linfa a una classifica che per ora sembra tranquilla, ma che non permette ancora di avere la certezza della permanenza nel campionato di Lega Pro.