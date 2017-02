Corso Quantum Healing - Guarigione Quantica a Cagliari

ALTernativa Reiki Quantum vi invita al corso di QUANTUM HEALING - Guarigione Quantica - Livello Unico presso Afrodanza.Una guarigione di Nuova Energia basata sulle scoperte dei grandi studiosi russi, come Grabovoi e Petrov Le tecniche insegnate si basano sul metodo Kaiser Come agisce? Agisce direttamente sui corpi sottili e sui chakra individuando ed eliminando impianti e blocchi energetici di vario livello e tipologiaIMPORTANTE:I requisiti per accedere ai corsi Quantum sono una base di conoscenze olistiche o di pratiche di guarigione (come il Reiki )- fare almeno un colloquio e seduta individuale con la Trainer Francesca Enrew Erriu (con appuntamento )Contattarmi entro il 30 gennaioPer maggiori informazioni scrivermi in privatoOppure via mail, sms o whatsapp Francesca Enrew Erriu Master Reiki e Quantum Healer Mail zetazeta72@gmail.com Tel.