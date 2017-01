Escursione naturalistica a Monte Torru

Suggestiva escursione naturalistica ad anello fra gli incantevoli costoni trachitici delle alture di M onte Torru e dintorni, fra verdi prati e boschetti di roverelle. Lungo il percorso si incontrano alcuni siti archeologici di notevole interesse. Il monte Torru è di origine vulcanica : si distingue per la forma circolare a 3 strati concentrici scavati dal tempo, a formare corone di grotticelle.



Programma:



Da Sassari si raggiunge Ittiri , si continua verso Thiesi fino a svoltare per una sterrata a destra poco prima della cantoniera Pianu.

domus de janas di Enas de Cannuja , di cui due con pregevoli decorazioni. La tua attività qui CISCO SRL Attraversiamo un largo prato sulla destra del parcheggio delimitato da un costone di roccia, in cui si trovano le sei, di cui due con pregevoli decorazioni.



Aggiriamo il costone e seguiamo un sentiero vallivo fra roverelle secolari, che porta sull'altopiano (disl. 10 m), da cui si ammirano ampie viste su monte Torru e il versante Nord-Ovest.

Si continua verso la valle successiva (disl. 20 m.), che ci porta in prossimità della cima di Monte Torru, che aggiriamo in senso anti-orario. Sul lato Nord del costone si nota il " Totem ", una figura antropomorfa di 5-6 m, di cui residua la testa con turbante; sul lato Ovest si vede il " Teschio ", un volto con alto copricapo di 5-6 m; sul lato Sud-Est un bellissimo avallamento circondato da costoni forgiati di grotte e grotticelle dall'aspetto fiabesco.

Sul monte Torru (quota 622 m) si godono vasti panorami da Capo Caccia all'Asinara ; son presenti i resti dell'omonimo nuraghe e di varie capanne.

Si continua verso Sud su una sella (Sea Lepere) che sovrasta Badde Manna , fino a Monte Pedrosu, sulla cui cima si trovano "I 4 decapitati": un costone di roccia a strapiombo che forma quattro busti antropomorfi privi di testa; inoltre le rocce ai lati e di fronte formano un quadrilatero.

Si ritorna sulla sella, per poi scendere a Badde Mela e continuare fiancheggiando il Monte Cheja (con viste sulla valle del Bidighinzu ) e il Monte Gherra , fino a ritornare alle auto.



Partenza: Domenica 22 Gennaio, ore 8:45 , da Sassari, Via Budapest, dal parcheggio all'uscita dal centro commerciale Monserrat.

Lunghezza : 10 km.

Durata : 6 ore.

Difficoltà : media.

Prezzo : € 10,00 a persona; + si divide per il carburante. Under 12 gratis. Pranzo al sacco.