A Sassari Notre Dame de Paris in LIS

Sassari, Teatro Comunale, Piazzale Cappuccini 21 Gennaio 2017 ore 20.30





Lo spettacolo, ideato e diretto da Laura Santarelli , conduttrice del Tg1 edizione LIS, vede la partecipazione di attori specializzati nella Lingua dei Segni Italiana. Le atmosfere sono quelle dello spettacolo Notre Dame de Paris , con le musiche di Riccardo Cocciante e la traduzione italiana di Pasquale Panella , tanto è vero che lo spettacolo viene proiettato in un maxi schermo mentre sul palcoscenico gli attori ripropongono musiche e danze rendendo fruibile lo spettacolo per i sordi grazie alla Lingua dei Segni , che, una volta di più, dimostra la propria potenza espressiva e le proprie potenzialità nel poter esplicare qualsiasi concetto, astratto e concreto, compresa l’arte del teatro e del musical.



Lo spettacolo vede in scena Laura Santarelli (Quasimodo), Giulia Pasquini (Esmeralda), Carlo Wialletton (Frollo), Saira Palombi (Gringoire), Caterina Musio (Clopin), Manolo Vacca (Febo), Arianna Casu (Fiordaliso), e la partecipazione del Coro della scuola dell’Accademia Europea Sordi di Sassari .

Il Notre Dame de Paris in LIS, grazie alla sua valenza artistica, culturale e sociale, ha ottenuto due Medaglie al Merito da Parte del Presidente della Repubblica Italiana.

JAMMY - DISCO PUB Lo spettacolo narra la storia di Quasimodo, il Gobbo della Cattedrale di Notre Dame a Parigi, servo dell’Arcidiacono della Cattedrale, il perfido Frollo; Quasimodo è costretto dalla sua bruttezza a vivere segregato nella torre della Cattedrale, ma un giorno vede la bella Esmeralda, una zingara che lo incanta mentre balla nella piazza prospicente la Cattedrale e se ne innamora perdutamente, di un amore sincero quanto impossibile.

Esmeralda, a sua volta, ama Febo, Capitano delle guardie del Re, che però è promesso a Fiordaliso. Ciò nonostante Febo si invaghisce a sua volta di Esmeralda.

Lo stesso Frollo ne è segretamente attratto, e mette in atto un folle piano per possedere la ragazza. Esmeralda rifiuta inorridita le avances dell’Arcidiacono, scatenandone l’ira furibonda. Quasimodo libera Esmeralda dalla torre in cui è imprigionata, mentre Clopin, fido di Esmeralda, ne fraintende le intenzioni, attaccando la Cattedrale e mettendola a ferro e fuoco. In un turbine di emozioni ed una climax ascendente di eventi, Esmeralda trova la morte per impiccagione per mano di Frollo, la qual cosa scatena le ire di Quasimodo che, in un raptus di follia, getta il suo padrone dalla torre, uccidendolo. In una straziante scena conclusiva, il Gobbo conduce il corpo della sua amata Esmeralda in una fossa comune, dove egli si lascerà morire accanto alla sua bella amata.





L’Accademia Europea Sordi, guidata da Laura Santarelli, figlia di Benedetto Santarelli, uno dei fondatori della Lingua Italiana dei Segni, da anni lavora nel campo della divulgazione della LIS in Italia e, parallelamente, porta avanti una battaglia per il riconoscimento della Lis stessa da parte del Governo Italiano, visto e considerato che in tutta Europa e in gran parte del mondo la Lingua dei Segni viene già considerata una vera e propria Lingua.

In quest’ottica si inserisce perfettamente lo spettacolo, andato in scena, con enorme successo, in molti grandi Teatri Italiani, nel filone della divulgazione della lingua dei Segni ma soprattutto grazie alla sua valenza sociale, visto che rappresenta un momento fondamentale di inclusione delle persone sorde, che possono fruire di uno spettacolo teatrale esattamente come gli udenti. La scuola Aes da due anni, dal settembre del 2014, lavora nel territorio sardo, con particolare riferimento a Sassari, nell’ottica della formazione di personale specializzato nell’affiancamento della persona sorda, quali Assistenti alla Comunicazione e Interpreti LIS.