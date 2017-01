Marco Sfogli Guitar Clinic a Cagliari

"PROGRESSIVE CONCEPTS CLINIC" -USO DEI TEMPI DISPARI -TECNICHE MODERNE E ANALISI DEL SUONO -CONSAPEVOLEZZA RITMICA E USO DELLA MELODIA -OTTIMIZZAZIONE DELLO STUDIO GIORNALIERO

Al termine Meet&Greet + Foto e attestato di partecipazione.

Siamo lieti di ospitare nuovamente a Cagliari, quello che è ritenuto uno dei chitarristi più influenti e seguiti in ambito progressive e rock degli ultimi anni."PROGRESSIVE CONCEPTS CLINIC" -USO DEI TEMPI DISPARI -TECNICHE MODERNE E ANALISI DEL SUONO -CONSAPEVOLEZZA RITMICA E USO DELLA MELODIA -OTTIMIZZAZIONE DELLO STUDIO GIORNALIEROAl termine Meet&Greet + Foto e attestato di partecipazione.Organizzato da: 2112 STUDIO - Roberto Messori - Tronus Guitars in collaborazione con Elettronica Pesolo.



Con la collaborazione di: Corrado Tolu, Andy G Major Ifal Assemini Costo: euro 20,00



Ritenuto uno dei chitarristi più influenti e seguiti in ambito progressive e rock degli ultimi anni. Ad oggi ha lavorato con numerosi musicisti in campo internazionale: spicca nel 2005 la registrazione delle tracce di chitarra per l'album solista di James LaBrie (intitolato Elements of Persuasion), così come negli album a seguire del medesimo artista "Static Impulse" e “Impermanent Resonance”. Ha inoltre registrato per Jordan Rudess, Virgil Donati, John Macaluso, Randy Coven, Alex Argento, Adam Nitti, Ray Riendeau e molti altri. Attualmente suona con la James LaBrie band con cui ha allʼattivo un tour mondiale, con la Premiata Forneria Marconi da Marzo 2015 e con la band Icefish in compagnia di Virgil Donati alla batteria, Alex Argento alle tastiere e Andrea Casali al basso e voce. Come solista ha inciso un album nel 2008 dal titolo Thereʼs Hope ed uno nel 2012 dal titolo “reMarcoble”. Endorser e testimonial per chitarre Ibanez, amplificatori DV Mark e Victory Amps, pickups DiMarzio, corde D'Addario, effetti TC Electronic e Fractal Audio.