A Sassari arriva Simona Molinari con "Loving Ella"

Simona Molinari - voce

Fabio Colella - batteria

Fabrizio Pierleoni - contrabbasso

Gian Piero Lo Piccolo - sax clarinetto

Claudio Filippini - pianoforte





LOVING ELLA





LIRÙ EVENTI Loving Ella è lo spettacolo che Simona Molinari, astro del jazz, della bossa nova e della musica leggera al femminile proporrà al pubblico isolano sotto le insegne del

La cantante partenopeo/abruzzese si conferma così grande voce e interprete di un mondo musicale vasto e colto. La regina del jazz è sicuramente l'artista che ha più influenzato la formazione della cantautrice che porterà in scena le canzoni che più hanno caratterizzato la carriera e la controversa vita privata di Ella Fitzgerald . Uno spettacolo che quindi cerca di essere un’esperienza di viaggio alla scoperta del mondo interiore di quella che fu definita First Lady of Song .





Biglietti:

intero 20 euro - ridotto 15 euro





Prevendite – da martedì 3 gennaio - sui maggiori circuiti :

online su www.ticketone.it

a Cagliari al BoxOffice in viale Regina Margherita (tel. 070.657428)

a Sassari presso Le Ragazze Terribili in via Tempio (tel. 079.278275)