"Naturalmente a Piedi" escursione da Ingurtosu a Piscinas

: 7 - 8 ore(min / max): 1 - 344 m.s.l.m.: 9.740 m.: 20.000 - 22.000: tre pallini di cinque: 1.500 – 1.700 calorie: Arbus (VS): parcheggio fronte Hotel le dune a Piscinas; (N 39°32’25.2” – E 008°27’07.5”): 15 euro a persona, la quota comprende: accompagnamento con guida escursionista iscritta nell’Albo Regionale.: obbligatorio un abbigliamento comodo e confortevole adatto alla situazione, con pantaloni lunghi e scarponcini da trekking. I partecipanti devono comunque avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione, ed essere in buono stato di salute generale. Cibo e bevande a discrezione di ciascuno.: iglesiasmt@yahoo.it entro venerdì 20 gennaio indicando le tue generalità, il tuo numero di telefono, la tua email e l’età dei partecipanti se rappresenti un gruppo.Ospitalità: per chi preferisce soggiornare in loco, evitando incredibili levatacce o disagevoli rientri notturni o semplicemente per godere della piacevole compagnia in un week-end fuori porta, sarà nostra cura segnalarti le migliori soluzioni.Info e Prenotazioni: Pierpaolo Putzolu - IGLESIAS MINE TOUR320 2355115 iglesiasmt@yahoo.itAccount Facebook Tel. 347 6757476 - Lino Cianciottolinocianciotto@naturalmentesardegna.org