A Sassari la presentazione del libro "Gli Ultimi sognano a colori"

Biografia che è quasi un romanzo, Gli ultimi sognano a colori ripercorre la vita di Padre Salvatore Morittu : l’infanzia, l’adolescenza, il convento, il sacerdozio, la contestazione, fino al suo alacre lavoro per il recupero degli ultimi. Una vita sempre accanto a coloro che vengono scartati da una società distratta e veloce.





Salvatore Morittu , sacerdote dal 1972, laureato in psicologia, ha fondato nel 1980 a Cagliari la Comunità San Mauro, centro per il recupero dei tossicodipendenti.

sacerdote dal 1972, laureato in psicologia, ha fondato nel 1980 a Cagliari la Comunità San Mauro, centro per il recupero dei tossicodipendenti.

Nel 1982 ha fondato la Comunità S’Aspru , quindi nel 1984 il Centro di accoglienza Città di Sassari, sempre rivolte all’aiuto dei tossicodipendenti. Negli anni sono seguite innumerevoli altre iniziative, tutte volte al soccorso dei più deboli, dei malati, dei sieropositivi.