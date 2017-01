Attorno a "The Danish Girl" con Federico Zappino a Cagliari

Doppio appuntamento al Circolo del Cinema Laboratorio Ventotto per la rassegna "con la proiezione e discussione,, alle 20.30 del film "" di(GB|USA, 2015, 120') cui seguirà,, l'incontro cona Laboratorio 28, una riflessione attorno all'identità di genere, alla performance, e all'amore, a partire dal film ispirato alla storia di Lili Elbe, prima donna trans della storia.

Attorno a "The Danish Girl"

The Danish Girl

La rassegna è finanziata dalla RAS-Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.L'ingresso a tutte le iniziative è libero con tessera annuale 2017 del Circolo del Cinema FICC Laboratorio Ventotto.La tessera ha un costo di 10€ per soci* sostenitor*; di 5€ per soci* ordinari* ; 2,50€ per studenti e studentesse, precari/e, disoccupati/e, giovani sotto i 30 anni.Ad ogni proiezione seguirà la discussione.Per info:laboratorioventotto@gmail.comFacebook: Circolo del Cinema Laboratorio Ventotto