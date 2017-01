Sabato 28 Gennaio , a partire dalle 19.00, per le via di Laerru prenderà vita la II° Edizione di Chentinas , la tradizionale degustazione itinerante di vini locali.



L' Associazione Chentinas Eventi Laerru sarà lieta di accogliervi per farvi assaggiare il nettare delle uve locali.



Non mancheranno canti e balli d'intrattenimento.



Il proseguimento musicale dopo le chentinas sarà affidato a Federico e Gianluca .



Sarà anche presente un servizio navetta per godersi la serata in tutta tranquillità, prenotabile al numero 3480420826 (Antonio Forria) entro le ore 12 del 28 Gennaio.