Proiezione del film "RUSH" di Ron Howard a Cagliari

Martedì 17 Gennaio

Circolo del Cinema Laboratorio Ventotto

RUSH

Ron Howard

I piloti James Hunt e Niki Lauda si incontrano per la prima volta sui circuiti di Formula 3. Tanto irruento e seducente il primo, quanto disciplinato e razionale il secondo. La loro rivalità negli anni settanta divenne leggenda., alle 20.30 al, in via Montesanto 28 a Cagliari, vediamo e discutiamo insieme il film "" di(USA, 2013), sceneggiato da Peter Morgan, ispirato alla loro storia.