Venerdì 13 alla Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia si terrà una presentazione di una trilogia di Gianni Langiu, In limba attraessende s'isula In sardo oltrepassando l'isola, ed incontro con il registaSa ReinaBianca cheis su nieLughinzos in su bentuCondurrà la presentazione Roberto CartaLetture: Marilena Carta, Domenico Campesi