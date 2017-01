Carrasciali Timpiesu 2017

Dal 23 al 28 Febbraio

Parco Tenda

sfilate

torna il Carnevale Tempiese, uno di carnevali più attesi e seguiti in Sardegna.Quest'anno, dopo anni di assenza, verrà anche riaperto il, che ospiterà ogni notte un evento diverso, con artisti pronti ad esibirsi e animare questi sei giorni di puro divertimento.Le, vera attrazione del Carnevale Tempiese, sono previste per Giovedì 23, Domenica 26 e Martedì 28 Febbraio.Per quest'edizione 2017 fervono i preparativi e sono in continuo aggiornamento ed in via di definizione i nomi degli artisti che verranno presto comunicati.