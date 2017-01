Al teatro Alkestis di Cagliari lo spettacolo "La crociata dei senza fede"

presentato in anteprima nazionale al Teatro Studio Keiros di Roma lo scorso 25 novembre.



Il debutto regionale si terrà venerdì 20 gennaio alle ore 21.00 e sabato 21 gennaio in doppia replica alle ore 17.00 e alle ore 21.00 presso il Teatro Alkestis di Cagliari (via Antioco Loru 31).



Dopo i positivi riscontri di critica e pubblico ottenuti con "L'Incantanebbia Kabarett", la compagnia cagliaritana, torna sulla scena del Teatro Alkestis per il debutto regionale dello spettacolo "La crociata dei senza fede", nuova produzione del Teatro Laboratorio Alkestis e della compagnia d'arte Circo Calumet (in collaborazione con Entropya recording studio di Perugia).





Per informazioni sui costi e prenotazioni chiamare allo 070306392 o scrivere a info@teatroalkestis.it “LA CROCIATA DEI SENZA FEDE” Teatro Kabarett



LA RICERCA

La compagnia del Teatro Alkestis con quest'ultima produzione prosegue il percorso di studio e sperimentazione avviatosi nel 2015 e ispirato al Kabarett tedesco della Repubblica di Weimar, caratterizzato da una satira caustica e impegnata, che denunciava artisticamente la situazione politica e sociale della Germania degli anni Venti e Trenta.

Dunque non un cabaret d'intrattenimento e distrazione, come quello francese dello stesso periodo, ma una “piccola musa comica” attenta e riflessiva, alla quale si sono interessati e dedicati autori dello spessore di Bertolt Brecht, Karl Kraus e Kurt Tucholsky.



IL SOGGETTO

L’immagine di una nuova crociata, non ideologica, né confessionale, che semina l'odio e che sventola il vessillo dell'intolleranza, è la suggestione da cui scaturisce la scrittura e la messa in scena de “La crociata dei senza fede”.

A muovere i passi di questa “marcia” dell'idiosincrasia, sono un uomo e una donna, due proseliti girovaghi, intolleranti radicalizzati. Sono una sorta di remake della coppia umana originaria, degli Adamo ed Eva in salsa western, abiuranti, fustigatori e cinici. Il bersaglio della loro personale crociata è il mondo occidentale contemporaneo, che la falce del fastidio assoluto colpisce trasversalmente. Nel nome dell'intolleranza non risparmiano niente e nessuno. Nella cacciata dal paradiso, rappresentazione simbolica di un'ideale di vita perduto, forse l'origine di tanto odio.



TESTI PER UN TEATRO KABARETT: «L'autore satirico è un idealista offeso […] La satira deve esagerare e la sua essenza più profonda è quella di essere ingiusta.» Questa citazione di Kurt Tucholsky, uno degli autori più caustici del Kabarett tedesco anni 20/30, è il faro illuminante e di riferimento, che ha dato un senso e una direzione alla scrittura dei testi per “La crociata dei senza fede”.

L'obiettivo principale della satira è di costruire il paradosso, imponendo sull'attualità uno specchio deformante attraverso il quale affondare una provocazione necessaria a suscitare nel pubblico impressioni e riflessioni, profonde e complesse, sulle criticità della società contemporanea. Come ne “L’Incantanebbia Kabarett”, in cui il concetto di “modernità liquida” di Zygmunt Bauman faceva da guida alle esternazioni irriverenti del protagonista, anche per questa nuova opera sono risultati fondamentali e di grande ispirazione i pensieri e le analisi di autori autorevoli come quelli del filosofo e psicoanalista sloveno Slavoj Žižek e del filosofo e saggista rumeno Emil Cioran.



I testi di scena, scritti da Andrea Meloni, comprendono monologhi, dialoghi e canzoni legati a temi universali e di attualità.



LA CROCIATA DEI SENZA FEDE

Produzione: 2017 Teatro Laboratorio Alkestis e compagnia d'arte Circo Calumet in collaborazione con Entropya recording

Scritto e diretto da Andrea Meloni In scena Sabrina Mascia e Andrea Meloni

Service Entropya recording studio di Gabriele Ballabio (Perugia)

Allestimento tecnico Gianni Menicucci