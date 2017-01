Escursione da Montevecchio a Piscinas

La zona è ricca di stupendi esemplari di cervo Sardo

Partendo da Montevecchio percorreremo i vecchi sentieri dei minatori, ormai ricoperti da una rigogliosa macchia mediterranea, per poi giungere a Pozzo Sanna dove potremo ammirare la grandiosità dei resti di archeologia mineraria.Proseguendo lungo sentieri in parte inediti che costeggiano i corsi d'acqua ci dirigeremo verso il mare.che spesso si incontrano lungo il cammino.Incontreremo numerosi angoli suggestivi, per poi giungere nella stupenda spiaggia di Piscinas.