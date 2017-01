Cagliari: Percorso Detox autogestito

La tua attività qui B&B Casa Gabriella

Dopo le festività natalizie, un periodo di disintossicazione personalizzata e autogestita. L'alimentazione occidentale e i ritmi della vita moderna, insieme al sempre maggiore inquinamento del Pianeta, hanno fatto della disintossicazione una necessità per mantenere o ritrovare uno stato di salute ottimale. Le festività, poi, con la cultura gastronomica italiana e la marcata socializzazione a tavola, contribuiscono a lasciarci, nel periodo immediatamente successivo, appesantiti, ingolfati, sonnolenti ed in preda a malesseri vari.

Un corretto stile di vita, che comprenda un'alimentazione consapevole e salutare, sta alla base del nostro benessere e, in particolare, brevi periodi di disintossicazione mirata possono aiutare a eliminare le tossine in eccesso e ad invogliare un miglioramento nell'alimentazione quotidiana. E' molto importante, però, perché la disintossicazione risulti un'esperienza valida ma felice e priva di complicazioni indesiderate, che questa venga calibrata sull'alimentazione corrente della persona che la effettua. Questo programma di 12 giorni ti accompagna, a partire dalla tua alimentazione di base, verso un fine settimana da dedicare completamente al tuo benessere fisico, mentale e spirituale. Sarai guidato/a in tutto il percorso, compresa la fondamentale fase finale di ri-alimentazione. PROGRAMMA 2 incontri - prima e dopo la detox 5 giorni di preparazione (dal lunedì al venerdì) 2 giorni di full-immersion (sabato e domenica) 5 giorni di rialimentazione controllata (dal lunedì al venerdì) supervisione continua programma completo per ogni fase super dettaglio per il sabato e la domenica personalizzato per ogni tipo di alimentazione di base a ciascun partecipante verrà regalata una dispensa personalizzata DATE dei 2 incontri (uno iniziale e uno finale) 27 gennaio e 10 febbraio dalle 19.30 alle 21.30 LUOGO I due incontri si terranno a Cagliari presso il Centro Natura di via Francoforte 9, il 27 gennaio e 10 febbraio. CONDUTTRICE Rosanna Gosamo, Consulente nutrizionale e lifestyle coach, diplomata in Plant-Based Nutrition al Center for Nutrition Studies di T. Colin Campbell, Master Internazionale in Nutrizione e Dietetica Vegetariana. Counselor. Autrice del libro “Meglio Crudo”, per le Edizioni Sonda. INFO E ISCRIZIONI daniela.palamone@gmail.com tel 338 2696630