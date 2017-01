Per la rassegna "La Forza delle Parole": Claudia Crabuzza in concerto a Sassari

L'associazione culturale MATERIA GRIGIA, nell'ambito della rassegna "La Forza delle Parole" presenta

CLAUDIA CRABUZZA in CONCERTO





Com un soldat è il disco vincitore della Targa Tenco 2016 per l'album in dialetto e lingua minoritaria. Scritto in catalano di Alghero, le parole sono di Claudia Crabuzza e le musiche di Fabio Sanna, gode degli arrangiamenti di Julian Saldarriaga e Dani Ferrer (Love of Lesbian), è stato registrato da Roger Marín a La Casa Murada, Vilafranca del Penedès.

E' un disco che racconta il femminile, la maternità, il legame con la Madre Terra, le donne-ispirazione come Frida Kahlo e Lhasa de Sela, le paure e le rivincite, 'raò i esperança, amor i vanitad' .





Ad accompagnare Claudia sul palco la formazione che si è esibita all'Ariston di Sanremo per il Premio Tenco:

Caterinangela Fadda, chitarra

Fabio Manconi, chitarra e fisarmonica

Andrea Lubino, batteria e percussioni

Felice Carta, piano elettrico e programmazione









Claudia Crabuzza cantautrice , ha tre figli maschi, ha viaggiato tra Europa e Messico.

Dal 2000 con Fabio Manconi, fisarmonicista e pianista e Andrea Lubino batterista, costituisce il nocciolo dei Chichimeca

Hotel Leonardo Da Vinci***

prodotti da Tajrà, etichetta indie di Cagliari; in organico ci sono anche Gianluca Gadau alla chitarra e Massimo Canu al basso elettrico.

I cd pubblicati sono Barbari del 2003, Luce-nur EP del 2005 e Cuore? del 2012. I Chichimeca si sono esibiti in numerosi concerti in tutta Italia e all'estero.

Nel corso degli anni Claudia ha collaborato come interprete e autrice con vari artisti in ambito nazionale come Tazenda, Pippo Pollina, Mirco Menna, Il Parto delle nuvole pesanti, Dr Boost e con la band messicana La Carlota e in duo con la chitarrista classica Caterinangela Fadda ha dato vita a Violeta Azul, omaggio alla canzone americana che si è aggiudicato il Premio Maria Carta. Ha pubblicato una raccolta di racconti dal titolo Victor e altri umani.

A ottobre 2014 è stata ospite del Premio Tenco dedicato alle Resistenze.

Claudia ha partecipato al disco Echo-Earth Child House, dedicato ai bambini che hanno bisogno di cure mediche, uscito recentemente per Tronos. E' anche madrina dell'iniziativa de Le Sognatrici per Amnesty International.