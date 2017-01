"Sant'Antoni 'e s'ou" a Mamoiada

Il 16 e il 17 gennaio

I festeggiamenti avranno inizio alle 16.30 di lunedì 16

sa die de su pesperu

Alle 14,30 di martedì 17

Mamuthones e Issohadores

a Mamoiada si rinnova una delle ricorrenze più sentite dagli abitanti, la festa in onore di Sant'Antonio Abate, nata in tempi antichissimi come rito propiziatorio per la nuova annata agraria.) con la Santa messa in onore del Santo, a cui seguirà l'accensione e la benedizione del fuoco all'esterno della Chiesa Parrocchiale.La tradizione vuole che ciascun rione accenda il proprio falò con un tizzone preso da questo fuoco dopo la benedizione.La popolazione si raccoglie attorno ai grandi fuochi votivi: questo è uno dei momenti di grande partecipazione sociale che si estende anche ai visitatori ai qual vengono offerti del buon vino e i dolci tipici del periodo.si potrà assistere al rito della vestizione deipresso la sede della Pro Loco in via Sardegna,Le maschere "escono", come di dice in paese, per la prima volta nell'anno e sfileranno nelle vie del paese e balleranno attorno ai fuochi di tutti i rioni.