"Su Fogu de Sant'Antoni" a Bidonì

Patrono della pastorizia e dell'agricoltura, il nome del santo è indissolubilmente legato alla leggenda che lo vede errare, insieme al maialino che l'accompagna nella diffusa iconografia, nei gironi infernali per salvare le anime dei dannati: in una di queste occasioni il Santo, approfittando del disordine creato dal fido animale, riuscì a rubare una scintilla di fuoco, nascondendola dentro un tronco cavo, portandolo così agli uomini che non ne conoscevano l'esistenza.





Una leggenda che fa subito venire alla mente il mito pagano di Prometeo e che si lega, di fatto, alla necessità di celebrare l’inizio dell’anno agricolo (che secondo i vecchi trattati di agricoltura inizierebbe il 17 gennaio per concludersi l’11 novembre) andandosi così a propiziare un buon raccolto.





Nella tradizione del piccolo centro del Barigadu in occasione di questo evento i bambini bussavano per le case del centro abitato chiedendo "Su Panizzeddu" , dolce tipico fatto di saba mandorle e noci. La filastrocca che si canticchia è la seguente "Panizzeddu Panizzeddu non este a mimmi ma este a su cazzeddu".





Si inizia alle 14,30 con l'accensione del fuoco, a seguire tanto buon vino con tutti i festanti.



Per i più piccoli alle 16.00 presso la sala consigliare il Mago Brullas.