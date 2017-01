A Laerru il Convegno "Per Non Perderci la Testa"

Nella giornata del 21 Gennaio 2017 presso l’Aula Consiliare del Comune di Laerru si terrà il Convegno di Prevenzione_Educazione alla Salute – Per Non Perderci la Testa promosso dall’Amministrazione del Comune di Laerru e organizzato in collaborazione con l’Associazione Sarda Traumi Cranici Onlus.



Si tratta di un evento particolarmente importante per la comunità di Laerru, un momento di sensibilizzazione e informazione, attraverso il quale si vuole dare maggiore attenzione a tutti gli atteggiamenti, che possono, in modo diretto o indiretto, mettere a repentaglio il benessere dei cittadini. La tua attività qui si terrà il Convegno di Prevenzione_Educazione alla Salute – Per Non Perderci la Testa promosso dall’Amministrazione del Comune di Laerru e organizzato in collaborazione con l’Associazione Sarda Traumi Cranici Onlus.Si tratta di un evento particolarmente importante per la comunità di Laerru, un momento di sensibilizzazione e informazione, attraverso il quale si vuole dare maggiore attenzione a tutti gli atteggiamenti, che possono, in modo diretto o indiretto, mettere a repentaglio il benessere dei cittadini.





Durante il convegno, moderato dal Dott. Berti Fisiatra della Neuroriabilitazione AO Brotzu Cagliari, verranno affrontate due tematiche principali:

•Alcol e Droghe: le conseguenze individuali, sociali e le esperienze;

•Il Trauma Cranico: il cambiamento, le conseguenze sociali e le esperienze.

Nella prima parte si metteranno in luce gli stili di vita potenzialmente pericolosi per la salute fisica, cognitiva e sociale, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del rischio dell’uso/abuso di sostanze e alcool.



I l Dott. Marcello G. Tanca Psicologo e Assessore ai Servizi Socio-Culturali del Comune di Laerru introdurrà la sessione, a seguire Dott. Paolo Loffredo Psichiatra – SER.D ASL Sassari si dedicherà ai Problemi Alcolcorrelati: un Approccio di Comunità. La chiusura della prima parte del convegno sarà a cura della Dott.ssa Giovanna Grillo Direttrice “Casa Emmaus” Iglesias.



Il Convegno di Prevenzione_Educazione alla Salute proseguirà con la sessione dedicata alle gravi cerebrolesioni acquisite, le principali cause, le conseguenze cognitivo comportamentali e sociali. Relatori della seconda parte saranno i volontari dell’Associazione Sarda Traumi Cranici Onlus, i l Dott. Marco Chelo Fisiatra – U.O. Riabilitazione Territoriale ASL Sassari e componente del Comitato scientifico ASTCO affronterà la tematica partendo dalla persona con disabilità: dall’evento traumatico al ritorno alla quotidianità.



La Dott.ssa Azzurra Solinas Educatrice Professionale approfondirà l’argomento dal punto di vista della Riabilitazione Educativa della persona con Grave Cerebrolesione Acquisita supportata dalla testimonianza di un familiare.



Il Convegno sarà aperto dal Sindaco del Comune di Laerru Dott. Pietro Moro, dalla Presidente dell’Associazione Sarda Traumi Cranici Onlus Dott.ssa Maria Deiana e dall’Assessore ai Servizi Socio-Culturali del Comune di Laerru Dott. Marcello G. Tanca.