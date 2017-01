Corso di Aromaterapia a Cagliari

Il corso di Aromaterapia fornisce gli strumenti pratico-teorici per la conoscenza delle proprietà degli oli essenziali e loro corretto utilizzo.

B&B Manzoni Il CFS Sardegna apre le iscrizioni al Corso di Aromaterapia, che si terrà a Cagliari Sabato 8 e Domenica 9 Aprile 2017 dalle 10 alle 19.Il corso di Aromaterapia fornisce gli strumenti pratico-teorici per la conoscenza delle proprietà degli oli essenziali e loro corretto utilizzo.L’aromaterapia utilizza gli oli essenziali, sostanze volatili e odorose contenute nei diversi organi della pianta (semi, radici, foglie, fiori, frutti). Gli oli essenziali sono strumenti efficaci che agiscono sul corpo e sulla psiche degli esseri viventi.



L’aromaterapia, inclusa fra le “terapie dolci”, è una disciplina che unisce il piacere all’utilità, realizzando interventi di provata efficacia. Il corso è rivolto a naturopati, operatori olistici, estetiste, erboristi e a coloro che intendono ampliare il proprio bagaglio di conoscenze con nuove tecniche al servizio della salute.



Questo corso fa parte del Master Operatore della Naturopatia che prevede il conseguimento del diploma nazionale e tesserino tecnico.



Programma del corso:

Storia dell’Aromaterapia Cosa sono gli oli essenziali Estrazione degli o.e. dalla pianta

Vie di somministrazione degli o.e. e utilizzi

Usi e miscele, profumeria

Oli da bagno e da massaggio

Oli vettori: mandorle, jojoba, vinaccioli, albicocca, argan……

Oli essenziali: descrizione botanica, proprietà, controindicazioni L’ aroma massaggio

Data e durata del corso: Sabato 8 e Domenica 9 Aprile 2017



Quota di partecipazione: Il contributo per partecipare al Corso di Aromaterapia è di 279€

Promozioni: 129€ per chi si iscrive entro il 30 gennaio 2017

179€ per chi si iscrive entro il 15 marzo 2017

229€ per chi si iscrive entro il 30 marzo 2017



Promozioni per due corsi: Corso di Fitoterapia + Corso di Aromaterapia. Il contributo per partecipare al Corso di Fitoterapia e al Corso di Aromaterapia è di 558€

209€ per chi si iscrive entro il 20 dicembre

279€ per chi si iscrive entro il 30 gennaio dicembre

379€ per chi si iscrive entro il 28 febbraio



Il corso è rivolto ai soci dell’ associazione. Il costo della quota di adesione annuale è 6€.

IN OMAGGIO a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come costituire un’associazione, le normative che regolamentano l’attività, le pratiche burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio. Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria per gestire l’associazione e diversi ebook sull’ argomento.



Il corso è valido per l’ottenimento dei Crediti ECP (Educazione Continua Professionale) che rientrano nel piano dell’ aggiornamento Professionale Europeo e per il rilascio dell’ attestato di competenza professionale valido per l’iscrizione nei registri ASPIN (Accreditamento Scuole e Professionisti Italiani della Naturopatia e delle Discipline Olistiche ) dei Counselor, Coach e Naturopati ai sensi della Legge 4 del 13 Gennaio 2013.



Alla fine del corso si riceverà l’Attestato di Partecipazione.



Per informazioni e iscrizioni CFS Sardegna tel.3201877420 Email: piucorsi@gmail.com