Corso di Aromaterapia a Cagliari

Il CFS Sardegna apre le iscrizioni al Corso di Aromaterapia, che si terrà a Cagliari Sabato 8 e Domenica 9 Aprile 2017 dalle 10 alle 19. Scopri tutti i segreti e i benefici degli oli essenziali naturali! Sei stanco di acquistare prodotti contaminati da prodotti chimici come parabeni e siliconi? Riscopri i benefici della natura! Con il corso di Aromaterapia ti diamo tutti gli strumenti per conoscere le proprietà degli oli essenziali, per imparare ad usarli correttamente e produrre oli, creme e tanti prodotti naturali per prenderti cura della tua salute.

Infatti, grazie all’uso dell’Aromaterapia puoi risolvere molti problemi e disturbi a livello sia fisico che psicologico! Un corso, quindi, molto utile a chiunque, che ti permette di migliorare la tua vita sfruttando a pieno la natura! L’aromaterapia, utilizza soprattutto gli oli essenziali, sostanze volatili e odorose contenute nei diversi organi della pianta (semi, radici, foglie, fiori, frutti), come strumenti efficaci che agiscono sul corpo e sulla psiche degli esseri viventi. L’aromaterapia, inclusa fra le “terapie dolci”, è una disciplina che unisce il piacere all’utilità, realizzando interventi di provata efficacia. Ma quali problemi può aiutarti a risolvere? Con l’aromaterapia puoi trovare rimedio ai malanni di stagione, quali tosse, raffreddore e influenza, puoi risolvere i problemi causati dallo stress, ad esempio grazie all’uso dell’olio essenziale di basilico, puoi migliorare i tuoi comportamenti, curare l’insonnia, migliorare la memoria, e molto altro ancora. A chi rivolgiamo il nostro Corso? Se tu sei un appassionato, oppure un naturopata, un operatore olistico, un’estetista o un erborista, con il nostro corso puoi ampliare il tuo bagaglio di conoscenze, studiando le nuove tecniche disponibili e al servizio della salute e del benessere psico-fisico. QUESTO CORSO FA PARTE DEL MASTER OPERATORE DELLA NATUROPATIA CHE PREVEDE IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA NAZIONALE E TESSERINO TECNICO. SCARICA LA BROCHURE DEL MASTER OPERATORE DELLA NATUROPATIA PROGRAMMA DEL CORSO Storia dell'Aromaterapia Cosa sono gli oli essenziali Estrazione degli o.e. dalla pianta Vie di somministrazione degli o.e. e utilizzi Usi e miscele, profumeria Oli da bagno e da massaggio Oli vettori: mandorle, jojoba, vinaccioli, albicocca, argan…… Oli essenziali: descrizione botanica, proprietà, controindicazioni L’ aroma massaggio DATA E DURATA DEL CORSO Sabato 8 e Domenica 9 Aprile 2017 QUOTA DI PARTECIPAZIONE Il contributo per partecipare al Corso di Aromaterapia è di 279€ A tutti gli iscritti al di fuori della Provincia di Cagliari la benzina la paghiamo noi, e se sei della Provincia di Sassari e Olbia-Tempio ti offriamo il pranzo! 129€ per chi si iscrive ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2017 179€ per chi si iscrive ENTRO IL 10 MARZO 2017 229€ per chi si iscrive ENTRO IL 30 MARZO 2017 PROMOZIONI PER DUE CORSI: CORSO DI FITOTERAPIA + CORSO DI AROMATERAPIA Il contributo per partecipare al Corso di Fitoterapia e al Corso di Aromaterapia è di 558€ 229€ per chi si iscrive ENTRO IL 30 GENNAIO 299€ per chi si iscrive ENTRO IL 15 FEBBRAIO 349€ per chi si iscrive ENTRO IL 28 FEBBRAIO Il corso è rivolto ai soci dell’associazione. Il costo della quota di adesione annuale è 6€. IN OMAGGIO a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come costituire un’associazione, le normative che regolamentano l’attività, le pratiche burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio. Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria per gestire l’associazione e diversi ebook sull’argomento. Il corso è valido per l’ottenimento dei Crediti ECP (Educazione Continua Professionale) che rientrano nel piano dell’aggiornamento Professionale Europeo e per il rilascio dell’attestato di competenza professionale valido per l’iscrizione nei registri ASPIN (Accreditamento Scuole e Professionisti Italiani della Naturopatia e delle Discipline Olistiche ) dei Counselor, Coach e Naturopati ai sensi della Legge 4 del 13 Gennaio 2013. Alla fine del corso si riceverà l’Attestato di Partecipazione. Altri corsi simili che potrebbero interessarti: Corso di Erboristeria – Livello Base Corso di Erboristeria- Livello Intermedio Corso pratico di Floriterapia di Bach Corso di Fitoterapia Per informazioni e iscrizioni CFS Sardegna tel.3201877420 Email: piucorsi@gmail.com