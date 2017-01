Trekking Foresta Marganai e Grotta di San Giovanni

Per il 15 Gennaio Passu Lebiu e Xtreme Point propongono: un' escursione nella splendida cornice della foresta di Marganai e la grotta di San Giovanni.



Le falesie si stagliano imponenti, i boschi ricoprono i pendii, le cavità nascoste nel cuore della terra custodiscono antichi segreti. L’ingresso in questo mondo misterioso che talvolta si addentra nel sottosuolo e altre volte ci conduce all’interno delle montagne è sempre un’esperienza intensa e sorprendente. La tua attività qui Le falesie si stagliano imponenti, i boschi ricoprono i pendii, le cavità nascoste nel cuore della terra custodiscono antichi segreti. L’ingresso in questo mondo misterioso che talvolta si addentra nel sottosuolo e altre volte ci conduce all’interno delle montagne è sempre un’esperienza intensa e sorprendente.

Attraverso il felice incontro del patrimonio storico con quello ambientale, questa porzione Sardegna offre stimoli interessanti per tutti gli amanti della natura e l' archeologia industriale.



PUNTI DI INTERESSE: Foresta demaniale Marganai, Grotta Sa Crovassa, Grotta San Giovanni, Sa ia e su vagoi, ulivi secolari, gallerie minerarie

LUNGHEZZA: circa 6 Km (A/R). DISLIVELLO: circa 150 m.

DIFFICOLTA': T(escursionistico); l'itinerario non presenta particolari difficoltà escursionistiche, sono comunque necessari una buona forma fisica.

TEMPO DI PERCORRENZA: rientro in giornata



EQUIPAGGIAMENTO:

-Abbigliamento comodo e a strati, scarponi da trekking, zaino, snacks, acqua, pranzo al sacco, torcia



PUNTI DI RITROVO:

-ore 9.15 Parcheggi Mediaworld (Sestu)

-ore 10:00 Domusnovas fronte bar TEMPTATION Via Cagliari, 254

-altri punti di incontro possono essere concordati telefonicamente

MEZZO DI TRASPORTO: auto propria (Tempo di percorrenza in auto Mediaworld/Domusnovas 35minuti) La proposta è soggetta alla partecipazione di un numero minimo partecipanti e potrà subire modifiche (orari, punti di incontro) per motivi organizzativi, logistici e climatici.



INFO E PRENOTAZIONI

MAIL: xtremepointsardinia@gmail.com o passulebiu@gmail.com

TEL: 3477607284 (anche whatsapp)



-È POSSIBILE PRENOTARE FINO AL 13 GENNAIO



-Le escursioni sono condotte da guide regolarmente iscritte al Registro RAS e all'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)