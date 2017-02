All'Anyway di Cagliari arriva Radikal Guru

E' con grandissima emozione che vi annunciamo l'arrivo, per la primissima volta in terra Sarda, di un pezzo da 90 della musica DUB: from Poland to Sardinia , Radikal Guru !



Produttore che vanta innumerevoli collaborazioni tra cui Echo Ranks,Danman , YT , El Fata , Ciann Finn , Brother Culture , Solo Banton (solo per citarne alcuni), porta avanti la sua missione fondendo al meglio le sonorità classiche del Reggae Giamaicano di King Tubby e di Scientist con le più nuove e rivoluzionarie contaminazioni dubstep.

Il 2016 è stato l'anno di pubblicazione del suo ultimo capolavoro " Dub Mentalist ", nel quale spiccano nomi del calibro di Earl Sixteen e Violinbwoy. Da non dimenticare alcune sue killer-tune come " Strong Dub "(2008), " The Rootstepa " (2011)," Dread commandments " (2009) ed anche " Digitalizer riddim "(2015), sempre sotto l'etichetta Moonshine Recordings.



Vi aspettiamo Sabato 25 Febbraio dalle ore 22.30.