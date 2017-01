Meo Sacchetti presenta la sua autobiografia ad Alghero

Martedì 10 gennaio alle 19:00 Meo Sacchetti , il leggendario Coach della Dinamo dominatrice della stagione 2014/2015, incontrerà lettori e appassionati di basket algheresi alla Libreria Cyrano ad Alghero (Via Vittorio Emanuele, 11) per presentare la sua autobiografia: " Il mio basket è di chi lo gioca ", add Editore.

Introdurrà l'incontro Roberto Sanna , con gli interventi del Sindaco di Alghero Mario Bruno e dell'ex cestista Alberto Brembilla .





Pilastro della Nazionale che nel 1980 ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Mosca e nel 1983 l’oro agli europei, Meo ha segnato la pallacanestro italiana giocando a Bologna, Torino e Varese. Poi, dopo un grave infortunio, la svolta e l’inizio di una straordinaria carriera da allenatore che, l’anno scorso, lo ha portato a vincere Coppa Italia, Supercoppa e Scudetto con la Dinamo Sassari. Un triplete forse irripetibile per una squadra provinciale e il primo grande trionfo del basket sardo.





Ma Meo Sacchetti è molto di più: personaggio spumeggiante, diretto nei modi e capace di sorprendere tifosi e addetti ai lavori con la sua schiettezza e simpatia. Il suo è un basket frizzante, fatto di corsa, tiro, fantasia, in cui i giocatori sono chiamati a esprimere liberamente le loro qualità.





Nato ad Altamura in un campo profughi, la vita di Meo non è stata sempre facile; orfano di padre, Sacchetti ha dovuto farsi largo per trovare il proprio posto nel mondo della pallacanestro nazionale. «La vita molto presto mi ha detto arrangiati» dice Sacchetti in questa sua autobiografia scritta con la collaborazione del giornalista sardo Nando Mura, nelle cui pagine emerge tutta la carica umana di un grande e amatissimo personaggio dello sport italiano.