Laboratorio teatrale "Quando ti chiedono se sei Amleto, tu gli devi dire sì" a Cagliari

“Essere o non essere, questo è il dilemma” è probabilmente la battuta più conosciuta di tutto il teatro, ed è anche alla base dell’agire teatrale.

Il teatro può portare tante cose belle nella tua vita:

Recitare è una scelta: raramente ci si accosta al teatro per caso. Il più delle volte si tratta di una decisione consapevole.depressione, pessime frequentazioni, ansia da prestazione, delirio di onnipotenza, disturbo bipolare e persino alopecia.Noi del GOZER Project non vediamo l’ora di darti quest’occasione! Come? È semplice! “Quando ti chiedono se sei Amleto, tu gli devi dire sì!” è la tua occasione di catapultarti nel mondo del teatro.Con noi, ti attendono chilometri di camminate nello spazio, estenuanti esercizi sull’equilibrio, ore di frustrazione alla ricerca dell’intenzione più improbabile, tediose analisi del testo e tante altre cose che non oseresti nemmeno immaginare.